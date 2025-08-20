Veja quanto Hytalo Santos ganhou para divulgar bet A bet Esportes da Sorte pagou R$ 150 mil em 2022 para o influenciador Hytalo Santos divulgar a marca em suas redes sociais. O contrato... Revista Oeste|Do R7 20/08/2025 - 13h40 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trecho do contrato entre Hytallo Santos e Esportes da Sorte Revista Oeste - Brasil

A bet Esportes da Sorte pagou R$ 150 mil em 2022 para o influenciador Hytalo Santos divulgar a marca em suas redes sociais. O contrato, de 17 de agosto daquele ano, previa três meses de publicações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse caso polêmico!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

JBS indeniza motorista em R$ 20 mil por dano existencial

Polícia prende criminoso com 87 passagens por furto no Rio de Janeiro

Defesa autorizou pouso de avião ‘secreto’ dos EUA, diz Aeroporto de Guarulhos