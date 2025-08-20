Veja quanto Hytalo Santos ganhou para divulgar bet
A bet Esportes da Sorte pagou R$ 150 mil em 2022 para o influenciador Hytalo Santos divulgar a marca em suas redes sociais. O contrato...
A bet Esportes da Sorte pagou R$ 150 mil em 2022 para o influenciador Hytalo Santos divulgar a marca em suas redes sociais. O contrato, de 17 de agosto daquele ano, previa três meses de publicações.
A bet Esportes da Sorte pagou R$ 150 mil em 2022 para o influenciador Hytalo Santos divulgar a marca em suas redes sociais. O contrato, de 17 de agosto daquele ano, previa três meses de publicações.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse caso polêmico!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse caso polêmico!
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: