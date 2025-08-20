Logo R7.com
Veja quanto Hytalo Santos ganhou para divulgar bet

A bet Esportes da Sorte pagou R$ 150 mil em 2022 para o influenciador Hytalo Santos divulgar a marca em suas redes sociais. O contrato...

Trecho do contrato entre Hytallo Santos e Esportes da Sorte Revista Oeste - Brasil

A bet Esportes da Sorte pagou R$ 150 mil em 2022 para o influenciador Hytalo Santos divulgar a marca em suas redes sociais. O contrato, de 17 de agosto daquele ano, previa três meses de publicações.

