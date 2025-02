Vídeo: avião da Gol colide com carro durante decolagem no Aeroporto do Galeão Um avião da Gol colidiu com um veículo na noite desta terça-feira, 11, enquanto decolava do Aeroporto Internacional do Galeão, no...

Revista Oeste|Do R7 12/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 12/02/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share