Vídeo impressionante: tornado atinge propriedade rural no RS O fenômeno aconteceu no município de São Martinho da SerraLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos -...

Revista Oeste|Do R7 28/04/2024 - 20h33 (Atualizado em 28/04/2024 - 20h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌