Vídeo: mulher é presa depois de andar nua em praia de SP

Guardas municipais em Itanhaém, litoral de São Paulo, prenderam uma mulher depois de encontrá-la andando nua pela praia neste sábado...

Revista Oeste|Do R7

Guardas municipais em Itanhaém, litoral de São Paulo, prenderam uma mulher depois de encontrá-la andando nua pela praia neste sábado, 16. Durante a abordagem, ela relatou ter matado o próprio pai em seu apartamento, informação que levou os agentes a investigarem o local indicado.

