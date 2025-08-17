Vídeo: mulher é presa depois de andar nua em praia de SP
Guardas municipais em Itanhaém, litoral de São Paulo, prenderam uma mulher depois de encontrá-la andando nua pela praia neste sábado...
Guardas municipais em Itanhaém, litoral de São Paulo, prenderam uma mulher depois de encontrá-la andando nua pela praia neste sábado, 16. Durante a abordagem, ela relatou ter matado o próprio pai em seu apartamento, informação que levou os agentes a investigarem o local indicado. Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Guardas municipais em Itanhaém, litoral de São Paulo, prenderam uma mulher depois de encontrá-la andando nua pela praia neste sábado, 16. Durante a abordagem, ela relatou ter matado o próprio pai em seu apartamento, informação que levou os agentes a investigarem o local indicado.Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: