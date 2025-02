Violência no Recife: torcedor empalado por barra de ferro está na UTI A briga entre torcedores do Santa Cruz e do Sport que tomou conta de ruas e avenidas no Recife neste sábado, 1º, afetou a saúde pública... Revista Oeste|Do R7 02/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 02/02/2025 - 17h26 ) twitter

A cena virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, especialmente no Twitter/X | Foto: Reprodução/Redes sociais

A briga entre torcedores do Santa Cruz e do Sport que tomou conta de ruas e avenidas no Recife neste sábado, 1º, afetou a saúde pública local. Em decorrência da confusão, quatro pessoas permanecem internadas no Hospital da Restauração (HR) neste domingo, 2. Um desses pacientes é João Victor Soares da Silva, que foi agredido fisicamente e empalado por uma barra de ferro.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e suas consequências, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Brasil.

