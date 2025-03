‘Viúva do PCC’ destruiu provas para proteger atual marido Danielle Bezerra dos Santos, casada com um policial civil e viúva de um integrante do Primeiro Comando Capital (PCC), teve ordem de...

Revista Oeste|Do R7 01/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 01/03/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share