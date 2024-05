Voluntários em Porto Alegre transformam abrigo em salão de beleza solidário

Voluntários em Porto Alegre se uniram para transformar um abrigo em um salão de beleza solidário, oferecendo cortes de cabelo e serviços de beleza para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Além disso, uma barbearia foi aberta para atender aqueles que necessitam de um corte de cabelo. A iniciativa visa não apenas cuidar da aparência, mas também proporcionar momentos de cuidado e autoestima para aqueles que passam por momentos difíceis.

