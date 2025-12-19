Saiba como reformar a sua casa com a ajuda do Governo do Brasil Reforma Casa Brasil foi lançado este ano e é um empréstimo para melhorar as condições de vida das famílias brasileiras

Muitas famílias sonham em reformar sua casa e agora podem contar com a ajuda do Governo do Brasil Freepik

Milhares de brasileiros sonham com a reforma da casa própria, mas sofrem com o orçamento apertado e optam por deixar este sonho para depois ou escolhem fazer aos poucos, um cômodo de cada vez.

Porém, com a ajuda do Governo do Brasil, esse sonho não precisará mais ser adiado e pode se tornar realidade por meio do programa Reforma Casa Brasil.

‌



O Programa Reforma Casa Brasil é um empréstimo para reformar a casa e assim proporcionar melhores condições de vida para todos os brasileiros. Para participar, é necessário residir em área urbana, possuir renda mensal bruta familiar de até R$ 9.600,00 - classificadas em duas faixas (a primeira é de renda mensal até R$3.200 e a segunda é entre R$ 3.200,01 até R$ 9.600,00) - e ter uma avaliação de crédito aprovada.

O valor do empréstimo pode ser de R$ 5.000 até R$ 30.000.

‌



Para mais informações, consulte a página oficial do Reforma Casa Brasil.

*Essa matéria é patrocinada pelo Governo do Brasil.