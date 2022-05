Saneamento e acesso a água são alguns dos temas do Estúdio News de sábado Programa discute dados apresentados na 14ª edição do ranking do saneamento de 2022, publicado pelo Instituto Trata Brasil

Luana Siewert Pretto e Douglas de Castro Divulgação

A 14ª edição do ranking do saneamento de 2022, publicado pelo Instituto Trata Brasil, avalia os principais indicadores das cem maiores cidades do Brasil em relação ao acesso à água, coleta e tratamento de esgoto e investimentos realizados em cada uma dessas cidades.

A presidente executiva do Trata Brasil, Luana Siewert Pretto, explica que o estudo sempre tenta entender quais as cidades que estão melhor posicionadas em relação ao saneamento básico no Brasil e quais ainda tem um desafio grande em relação a esse serviço tão essencial.

“Nós ainda temos 35 milhões de pessoas sem acesso à água e 100 milhões sem acesso à tratamento de esgoto. Quando falamos de pessoas sem acesso à água, isso está diretamente relacionado à saúde pública, são pessoas que não tem acesso à água para cozinhar, que acabam tendo uma dificuldade muito grande para poder ter esse serviço tão essencial que é a água, um desafio ainda existente no Brasil” ressalta a executiva.

O marco do saneamento básico trouxe algumas diretrizes e estabeleceu os conceitos do que efetivamente pode se considerar o saneamento básico, segundo Douglas de Castro, advogado especialista em Direito Ambiental.

O advogado destaca que o marco legal trouxe a possibilidade da regionalização, “as cidades com baixo índice de investimento podem se congregar e aproveitar até mesmo as peculiaridades de uma determinada região e as especificidades também, para que elas possam celebrar contratos com fundos de investimentos, empresas, Estado ou empresas estatais para que tenham essa condição, essa viabilidade financeira”.

Douglas chama atenção para os problemas de saúde relacionados a água, “precisamos olhar o saneamento básico a partir do SUS como política pública de saúde, é estimado que alunos de escolas tendem a faltar mais de 33% que outros alunos por conta de doenças relacionadas ao não tratamento de água e de esgoto”, acrescenta.

Segundo estudo do Trata Brasil, a universalização do saneamento traria um benefício para o país de 1,1 trilhão de reais. “Esse benefício é a redução de gasto com saúde e ganho de produtividade, porque a partir do momento que as pessoas ficam menos doentes, elas faltam menos no trabalho, as crianças faltam menos na escola, há valorização do turismo, o benefício ambiental do ganho com todo o meio ambiente que ali está inserido. O saneamento passa pelas mais diversas áreas de saúde, valorização da região de turismo e tudo isso traz um benefício enorme tanto para vida da pessoa quanto para região onde esse serviço essencial passa a ser instalado” conclui Luana Pretto.

