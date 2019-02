Seção São Paulo da OAB empossa nova diretoria em São Paulo

O superintendente da Record TV, André Dias e o novo dirigente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos Foto: Karina Lajusticia

A nova diretoria da Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil foi empossada nesta sexta-feira (22), no Memorial da América Latina.

A sessão solene formalizou Caio Augusto Silva dos Santos como presidente da OAB SP, acompanhado dos diretores, Ricardo Toledo Santos Filho, vice-presidente; Aislan de Queiroga Trigo, secretário-geral; Margarete de Cássia Lopes, secretária-geral adjunta; e Raquel Elita Alves Preto, diretora-tesoureira, para o triênio 2019/2021.

Em seu discurso de posse, Caio Augusto agradeceu a presença de autoridades nas cerimônias organizadas pela instituição: "A autoridade é respeitada pelo seu comportamento e não por insígnia ostentada no peito. Autoridades de espírito compreendem que a razão de ser de todos nós é o cidadão, a quem servimos".

Em seguida, o presidente empossado reforçou que a classe tem como uma tarefa fundamental o estabelecimento do diálogo entre a população e os poderes constituídos, de modo que age para contribuir com a presença de autoridades nos seios das comunidades dentro dos limites da lei. E, nesse contexto, fez referência à importância da atuação das Subseções: "É preciso reconhecer, sem quaisquer diminuições de responsabilidade ou de prestígio às autoridades estaduais ou federais, mas como dizia Franco Montoro, o cidadão mora no município, que é onde as coisas acontecem".

Na ocasião foram empossados também os conselheiros estaduais e federais, bem como os dirigentes da Caixa de Assistência dos Advogados (CAASP).

O evento a OAB em São Paulo Foto: Karina Lajusticia





O superintendente institucional da Record TV, André Dias, cumprimentou o novo dirigente e destacou a interação sadia entre as duas áreas e o compromisso dos meios de comunicação de utilizarem a informação como instrumento de prestação de serviço à comunidade.