'Segredos e Mistérios da Alma', novo livro de Macedo, ensina como superar os desafios da vida e alcançar a felicidade completa

Novo livro de Edir Macedo será lançado no sábado Divulgação

O novo livro do Bispo Edir Macedo, Segredos e Mistérios da Alma, será lançado no Templo de Salomão neste sábado (18). O volume ajuda o leitor a acabar com a dor e o vazio que provocam aflição, além de permitir a conquista da própria Salvação.

A filha do fundador da Universal Viviane Freitas, o marido dela, Bispo Júlio Freitas, e milhares de outros integrantes da Igreja estarão presentes ao evento, marcado para começar às 16h. Antes mesmo do lançamento oficial, a publicação já causa expectativa entre os religiosos — para adquirir um exemplar, clique aqui.

O Bispo Júlio Freitas, responsável pelos Obreiros da Universal, explicou que "tudo está organizado para esse lançamento que se dará amanhã aqui no Hall Shalom, onde estarão os coordenadores dos grupos da Igreja Universal, que possibilitam e dão a você e a mim a oportunidade de servir a Deus mais e melhor".

"Para isso, existem os grupos, para que você e eu sejamos úteis na obra de Deus. Todo grupo é importante, agora, imagine você, os voluntários, os colaboradores, que compõem cada grupo. A importância de você, voluntário dos muitos grupos que há, em adquirir um exemplar do livro Segredos e Mistérios da Alma para si, um segundo exemplar para um católico, um terceiro para um espírita, um quarto para um evangélico, um quinto para um ateu ou para um afastado, porque estamos vivenciando o momento mais crítico da história da humanidade", explicou.

Freitas destacou ainda a situação atual da sociedade: "Mesmo porque vivemos dias que antecedem a volta do senhor Jesus para tirar a sua Igreja desse mundo, que sofrerá uma grande atribulação. Ele quer arrebatar a sua Igreja e livrar os seus servos da grande atribulação que está por vir sobre o mundo porque o índice de depressão, de uso de antidepressivos, o índice de ansiedade, pessoas ansiosas, agressivas, de abusos".

O responsável pelos Obreiros da Universal ainda explicou que, "mesmo num ambiente familiar, entre conhecidos, as pessoas têm sido abusadas psicologicamente, sexualmente, fisicamente, e estamos vivendo um caos total, onde as pessoas estão sofrendo, com medo, com desejo de dar cabo da própria vida porque não veem razão para viver. São pessoas sem perspectiva de vida, e a resposta para todas essas perguntas está aqui no livro Segredos e Mistérios da Alma".

Assista ao vídeo abaixo:

O Bispo Eduardo Bravo e a sua esposa já conseguiram ler as primeiras páginas da publicação, cujo lançamento oficial ocorre neste sábado no Templo de Salomão.

Vontade de Deus para sua vida

O Bispo Alvaro Lima e a esposa, Alynne, também já têm dois exemplares da obra. "Estamos aqui juntos lendo um livro muito especial, o novo livro do Bispo Macedo: Segredos e Mistérios da Alma. Não sei se você já adquiriu o seu. Basta ir ao Arca Center ou a qualquer Igreja Universal próxima de você", disse Lima.

Ao lado da esposa, ele questionou: "Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Tenho certeza que você quer. Olha o que fala aqui: ‘Quem quiser saber qual é a vontade de Deus para a sua vida basta contrariar o seu coração, a alma e ver a sua reação. Se for algo fácil de praticar e o coração sentir prazer, a carne vai gostar. Logo, isso não é a vontade Deus’. Muito especial, não é?", afirma uma das passagens lida pelo Pastor Alvaro Lima e por sua esposa, Alynne.

Lúcifer

O Bispo Sergio Corrêa, responsável pelo trabalho da Universal na Bahia, também destacou um trecho importante do livro que trata sobre a presença de Lúcifer na sociedade.

"'O Altíssimo não criou Lúcifer para que ele vivesse por um tempo determinado, mas para que ele lhe servisse eternamente. Porém Lúcifer se revoltou contra o Criador, tornou-se Satanás e foi expulso do céu. Ao vir para a Terra, ele começou a fazer toda a confusão de que já temos conhecimento. Sendo Satanás um ser tão ruim, muitos perguntam: ‘Por que Deus não o mata? Isso resolveria muitos problemas, não é mesmo?’. Essa resposta aqui o Espírito Santo usa o Bispo Macedo para dar aqui no livro Segredos e Mistérios da Alma. Você deve, imediatamente, adquirir um livro desse para que possa se instruir e ser fortalecido na sua fé e caminhada com Deus, disse o religioso.

Escolha entre o bem e o mal

O Bispo Roberto Mauzer e a esposa dele, Márcia, também estão na expectativa para o mais novo lançamento do livro. Um dos exemplares já está nas mãos do casal.

“A imagem de Deus. E disse Deus: ‘Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Está em Gênesis [...]. Diante do texto sagrado, a pergunta é: ‘Como podemos ter a imagem de Deus se Ele é Espírito?’ Para nós, parece impossível ter a imagem de alguém que é espírito. Como tudo, quando Deus disse que faria do homem a sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele não se referia a uma imagem física, mas espiritual. Essa imagem divina diz respeito à consciência implantada no ser humano, à qual lhe permite escolher entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto. Essa lucidez dada pelo Altíssimo é para que o ser humano não apenas lhe sirva como também se relacione harmoniosamente com o seu semelhante. É por meio da boa consciência que as virtudes são desenvolvidas, tais como a bondade, a misericórdia, o perdão, o senso de Justiça etc.”, enfatizou Márcia durante a leitura da obra.

Lendo e meditando

O Bispo Alan Sena e a sua esposa também já conseguiram um exemplar da obra. Sena disse que gostaria de “ler só um pouquinho desse livro, porque estou lendo e meditando, e olha como esse livro vai lhe ajudar".

"O Bispo diz assim: ‘Talvez você seja uma dessas pessoas que estejam lendo essa página com lágrimas nos olhos, pois tem atravessado as noites mais escuras da sua vida. Saiba que não existe remédio para as dores da alma, você pode até anestesiar e acalmar o seu corpo para enganar seus pensamentos, mas, tão logo passe o efeito, a vontade de sumir aparecerá. Então, como sobrepujar os problemas que parecem ser maiores do que você? Como preencher esse vazio que corroi por dentro?’. Aqui o Bispo mostra os passos para você trilhar para acabar, de uma vez por todas, com esse vazio", disse.

Agenda: Lançamento do livro Segredos e Mistérios da Alma

Data: 18/6/22

Horário: das 16h às 18h

Local: Cenáculo do Templo de Salomão e em todas as sedes estaduais da Universal