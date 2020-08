Sessões de fisioterapia são oferecidas gratuitamente para idosos maranhenses

Sessão de fisioterapia em São Luís (MA) Divulgação

Uma iniciativa do grupo Calebe – programa social mantido pela Igreja Universal do Reino de Deus – oferece, gratuitamente, sessões de fisioterapia para a terceira idade em São Luís (MA).

De acordo com uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 41% das pessoas que não tinham dores na coluna passaram a sofrer com isso e 50% das pessoas com dor crônica tiveram uma piora no quadro durante esse período. Esses números estão associados às atividades em home office, somada às tarefas domésticas e à ausência de atividade física.

As sessões de fisioterapia acontecem às terças e quintas-feiras, das 8h às 10h, na central do Calebe, localizada na rua Oswaldo Cruz, 1.600 – Canto da Fabril.

O atendimento é destinado à terceira idade. No entanto, qualquer pessoa que precise do serviço, mas não consiga em hospitais públicos e não tenha condições de pagar, poderá ser atendida por ordem de chegada, portando o encaminhamento médico.

Maria Veni Lopes, 75, não tinha o hábito de se exercitar e sentia muitas dores no corpo, a ponto de afetar até a sua postura corporal. “Passei a fazer as sessões de fisioterapia, semanalmente. Desde então, as dores desapareceram, corrigi a postura e entrei para a turma de ginástica do Calebe, onde conto com o acompanhamento de uma professora de educação física”.

Amor pelo voluntariado

O responsável pelo Calebe no Maranhão, Luiz Coelho, conta que sempre buscam convidar profissionais de diversas áreas para conhecer o projeto, sendo eles membros ou não da Universal. Há dois anos, uma profissional encantou-se com o trabalho realizado pelo programa e doou todos os aparelhos necessários para a sala de fisioterapia que havia, recentemente, sido inaugurada.

A fisioterapia tem ajudado muitas pessoas Divulgação

A fisioterapeuta Pauliana Conceição Mendes – católica e simpatizante do Calebe – realiza os atendimentos aos idosos. Ela relata que realizar esse trabalho voluntário é gratificante e recompensador.

“Já vi vários casos em que a pessoa chega quase sem esperança, pois algum membro do seu corpo perdeu o movimento ou ela sente muitas dores, e que através do tratamento fisioterapêutico temos a satisfação de ver a pessoa recuperada”, explica.

Francisco José Nogueira, 52, estava na calçada falando no celular quando foi atingido por uma bala perdida. “Perdi o movimento de um braço, mão e perna. Felizmente, consegui me recuperar participando das sessões de fisioterapia”.

Combate à solidão

Para Luiz Coelho, os idosos sofrem com uma grande carência em vários aspectos. “Muitos idosos moram sozinhos e acumulam doenças e todo tipo de dor, dentre elas a mais terrível, que é a dor da solidão”.

“Então, eles veem no Calebe um ombro amigo, pois é onde são ouvidos e valorizados, recebem o cuidado afetivo e social, têm a oportunidade de fazer novas amizades e atividades diferentes, passando a ter uma vida de qualidade”, conclui.

Na Central do Calebe em São Luís, estão disponíveis, gratuitamente, atendimentos e atividades com advogados, enfermeiras, professoras de alfabetização, artesãos, nutricionista, massoterapeuta, professor de educação física, dança e informática.

Serviço:

Sessões de Fisioterapia

Data: Terças e Quintas-feiras

Horário: 8h às 10h

Local: Rua Oswaldo Cruz, 1600 – Canto da Fabril – São Luís (MA)