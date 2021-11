Situação energética está longe da 'normalidade', diz ONS

A- A+

Vista da represa Jaguari, parte do Sistema Cantareira, em São Paulo, com baixo nível de água Sebastião Moreira/EFE - 01.11.2020

Apesar do início das chuvas e de melhora nas condições de atendimento do setor elétrico para este ano e 2022, a situação atual está longe da “normalidade operativa”, segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).

Com isso, o órgão indicou a necessidade de atenção e monitoramento constante do nível dos reservatórios e das medidas emergenciais determinadas pelo governo.

Segundo o ONS, a medida é fundamental para garantir a segurança no atendimento e fornecimento de energia, principalmente no próximo ano, quando o presidente Jair Bolsonaro deve tentar a reeleição.

“O ONS ponderou que, a despeito da melhoria nas condições de atendimento eletroenergético tanto para 2021 quanto para 2022, a situação está longe de caracterizar uma normalidade operativa. Permanece, portanto, a situação de atenção e o monitoramento continuará a ser respaldado pelos estudos prospectivos elaborados pelo ONS e pelo acompanhamento das demais medidas excepcionais em curso, fundamentais para a garantia da segurança do atendimento, especialmente para 2022”, informou o MME (Ministério de Minas e Energia) em nota.

Conforme os dados apresentados pelo ONS, as condições de atendimento e as perspectivas para os próximos meses são positivas, com destaque para a melhoria do atendimento eletroenergético, devido ao período de chuvas e da possibilidade de aumento no armazenamento dos reservatórios das usinas hidrelétricas.

Dessa forma, as projeções mostram que, nos cenários avaliados, não será necessário o uso da “reserva operativa”, ou seja, das usinas que ficam adicionais, mas sem injetar energia na rede.

A apresentação foi feita pelo ONS nesta sexta-feira (5) durante a última reunião da Creg (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética).

O colegiado, presidido pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e formado por outros ministros do governo, será encerrado neste domingo(7), quando a Medida Provisória nº 1.055/2021 perderá validade sem ser analisada pelo Congresso Nacional.

O grupo foi criado para dar poder ao MME para determinar medidas de enfrentamento da crise hídrica, a pior já registrada nos últimos 91 anos.

Crise hídrica mundial: veja como diferentes países fazem para conseguir água





























































A crise hídrica mundial ainda está longe de terminar. Atualmente, 91% da população do planeta utiliza fontes de água potável não contaminada, em comparação com 76% em 1990. No entanto, a escassez do líquido ainda afeta mais de 40% das pessoas em todos os continentes. As informações são do portal Mashable Reprodução/ Marshable

Levando em consideração esses dados, o fotógrafo da Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), Ashley Gilbertson, visitou famílias de sete países diferentes para descobrir como é o acesso à água nesses lugares. O resultado do trabalho foi publicado com o título #WaterIs: A family affair (#Águaé: Um assunto de família)

REUTERS/Anindito Mukherjee

Com o início da Semana Mundial da Água, reunião realizada todos os anos na cidade de Estocolmo (Suécia) que tem como objetivo debater questões relacionadas a esse precioso recurso natural, as histórias retratadas por Gilbertson nos ajudam a evidenciar o trabalho que ainda precisa ser feito para preservar e utilizar corretamente a água Reuters

91% da população urbana da Bolívia tinha acesso a fontes não contaminadas de água potável em 1990. Hoje, essa porcentagem subiu para 97%. No entanto, as áreas rurais, que sofrem graves problemas relacionados à pobreza, ainda enfrentam desafios. Apenas 76% dos moradores desses locais têm acesso à água potável

Reprodução/ Stuff

A família Esteban, composta por duas crianças e dois adultos, mora em um dos bairros mais pobres da cidade de El Alto. Eles usam apenas 100 litros de água por dia: 16 para cozinhar e beber, 6 para lavar pratos, 30 para lavar suas roupas e 48 para tomar banho.



A matriarca da família, Augustina, afirma que 'a coisa mais importante na minha vida e na minha casa é a água”

Reprodução/ Marshable

O Níger é o maior país da África Ocidental, com uma população de mais de 18 milhões de pessoas. No entanto, apenas 58% dos moradores do país têm acesso a fontes não contaminadas de água potável Reprodução/ Voa News

A família Mahamadou, composta por cinco pessoas, usa uma pedra para filtrar a água do rio Níger, separando-a da lama. Devido à proximidade do rio, eles têm muito acesso à água, mas muitas vezes o líquido carrega doenças como a cólera. No total, a família utiliza 60 litros por dia para beber e cozinhar Reprodução/ Marshable

Embora o acesso a fontes não contaminadas de água potável seja relativamente alto na Jordânia, o país ainda sofre com a maior escassez do líquido por pessoa no mundo inteiro, devido a fatores como o clima seco e a crise de refugiados que afeta a nação Reprodução/ Marshable

A família Abu Noqta fugiu da guerra civil na Síria em 2012. Abdulrahman, sua mulher Masamah e seus três filhos usam 380 litros de água por dia. “Somos muito econômicos com a nossa água porque não temos o suficiente. Estamos com medo de que um dia não teremos água, porque, às vezes, os caminhões de água entram em greve', disse Masamah

Reprodução/ Marshable

A grande maioria da população do Malaui vive em áreas rurais. Apesar de o acesso à água no país ser relativamente alto, o acesso confiável às fontes é pequeno, por conta das condições meteorológicas extremas e das chuvas escassas. Além disso, apenas 10% da população tem acesso a saneamento básico, porcentagem que cai para 8% nas áreas rurais

Reuters

Rhoda e seus filhos vivem na aldeia de Chikosa e eles retiram sua água de um poço que foi instalado na região em 2011. Antes de ele ser aberto, a família tirava o líquido de poços rasos. A matriarca afirma que, nessa época, a água era “muito ruim'.



— Às vezes, você podia até ver os germes na água. Nós deveríamos adicionar produtos químicos para limpar, mas somos tão pobres que não podíamos pagar. As pessoas estavam pegando diarreia, disenteria e até mesmo cólera Reprodução/ Marshable

A Índia ainda tem uma das piores crises hídricas do mundo, com os poços subterrâneos se tornando cada vez mais escassos. Agricultores, grandes corporações e os próprios moradores das cidades estão drenando os aquíferos do país, enquanto o resto da água disponível é extremamente poluída. Outro fator importante é que apenas 36% dos indianos têm acesso a saneamento básico REUTERS/Himanshu Sharma

Os Gayali retiram toda a água que utilizam de uma bomba manual que foi instalada na vila onde moram há três anos. No entanto, o líquido extraído é extremamente rico em ferro, o que faz com que a água tenha um cheiro forte e uma cor amarronzada. Segundo o patriarca da família, a população da região costuma sofrer diariamente de dores de estômago Reprodução/ Marshable

Mianmar, país localizado ao sul da China, vive duas situações opostas ao longo do ano: enquanto a estação seca gera uma grande escassez de água, as inundações geradas durante as épocas de chuvas rapidamente contaminam os poços de águas subterrâneas do país Reuters

A família Kiaw tem que acordar cedo durante a época da seca para chegar aos poços da região antes que eles fiquem lotados. O casal Soe e Nyo é dono de uma loja e utilizam cerca de 100 litros de água por dia para suas necessidades e dos seus dois filhos Reprodução/ Marshable

Mas os países desenvolvidos não estão imunes à crise hídrica. Mudanças climáticas, enchentes, o crescimento populacional e a ação do homem vem causando cada vez mais problemas relacionados à água no país. Uma das mais graves é a seca na Califórnia, que forçou o país a adotar medidas inéditas de racionamento para as áreas urbanas



Conheça o R7 Play e assista a todos os programas da Record na íntegra! Reuters Publicidade

“O ONS ponderou que, a despeito da melhoria nas condições de atendimento eletroenergético tanto para 2021 quanto para 2022, a situação está longe de caracterizar uma normalidade operativa. Permanece, portanto, a situação de atenção e o monitoramento continuará a ser respaldado pelos estudos prospectivos elaborados pelo ONS e pelo acompanhamento das demais medidas excepcionais em curso, fundamentais para a garantia da segurança do atendimento, especialmente para 2022”, informou o MME em nota.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), houve um aumento significativo de chuvas no país em outubro em comparação com o mesmo período de 2020, o que contribuiu para melhorar o armazenamento de água nos reservatórios.

“Apesar disso, as condições do solo ainda permanecem bastante secas, impactando a transformação das chuvas em vazões, ou seja, nos volumes de água que chegam aos reservatórios do país. A expectativa é de permanência da precipitação em relevantes bacias hidrográficas”, diz o texto.

Mesmo diante dos dados e perspectivas para os próximos meses, a Creg aprovou a permanência de restrições do uso de água nas usinas hidrelétricas Jupiá e Porto Primavera, localizadas no Sudeste/Centro-Oeste, entre março e outubro de 2022.

Assim, deverão ser adotadas defluências (quantidades de água liberadas das usinas ou reservatórios) mínimas de 2.300 metros cúbicos por segundo e 2.900 metros cúbicos por segundo de abril a outubro de 2022, sendo março o mês de transição com redução da liberação.

“Essa medida busca preservar os usos da água, de forma a auxiliar a recuperação e reduzir o deplecionamento do armazenamento equivalente do Sistema Interligado Nacional (SIN), garantindo também a segurança da operação eletroenergética durante o próximo ano.”

Sobre o encerramento do grupo, o MME informou que os temas debatidos na Creg continuarão a ser avaliados permanentemente pelo governo federal por meio da participação, articulação e decisão de diversos setores, de acordo com as competências de cada órgão ou instituição.

“Conforme registrado, os resultados avaliados ao longo da reunião evidenciam a assertividade dos esforços empreendidos por todos os seus membros e respectivas pastas setoriais por meio de robusta atuação conjunta”.

