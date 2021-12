SOS Vida: para evitar suicídios neste fim de ano, Central de Atendimento da Universal amplia capacidade No Brasil, a cada 45 minutos alguém tira a própria vida; saiba como buscar apoio por telefone ou WhatsApp

Central de Atendimento da Universal: disponível 24 horas por dia Divulgação

A Central de Atendimento da Igreja Universal do Reino de Deus ampliará sua capacidade para atender mais pessoas que necessitem de ajuda emocional nesta época de fim de ano. É o SOS Vida, que terá dez dias de ação intensa, a partir desta quinta-feira (23). A Central funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, por telefone e WhatsApp.

Após dois anos de pandemia da Covid-19, com graves consequências econômicas e sociais para boa parte da população brasileira, os especialistas têm alertado para um agravamento da chamada “síndrome do fim do ano”. Trata-se de um quadro marcado por sentimentos de tristeza, melancolia e frustração, que acomete muitas pessoas, provocando o aumento dos casos de depressão e de ansiedade, sempre nos meses de novembro e dezembro.

De acordo com um estudo divulgado pela Câmara dos Deputados, “no Brasil, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos, mas para cada morte temos 20 tentativas”. São cerca de 16 milhões de tentativas por ano, no mundo.

Assim, para socorrer quem precisa de apoio, o SOS Vida funcionará em regime de plantão especial, proporcionando ajuda a quem sofre com a solidão, a depressão e pensamentos suicidas. De janeiro a novembro de 2021, a Central de Atendimento da Universal amparou 122 mil pessoas pelo telefone e quase 115 mil por mensagens – no total, foram 237 mil pessoas assistidas.

Muitos voluntários que atendem às chamadas já superaram graves crises depressivas e outros transtornos.

Para conversar com a Central de Atendimento da Universal, ligue para (11) 3573-3535, ou mande uma mensagem para o WhatsApp (11) 3573-3500. O serviço é disponibilizado 24 horas por dia, todos os dias da semana.