STF condena Paulinho da Força a 10 anos de prisão por corrupção Deputado facilitava empréstimos do BNDES para empresas e recebia parte do dinheiro de volta. Ele chegou a indicar diretores para o banco estatal STF condena Paulinho da Força a 10 anos de prisão por corrupção

Paulinho foi impulsionado na vida política por sua carreira de sindicalista José Cruz/10.11.2015/Agência Brasil

O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou nesta sexta-feira (5) o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) a mais de 10 anos de prisão por desvio de recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Ecônomico e Social), formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

A ministra Rosa Weber e os ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux votaram favoráveis pela condenação do deputado, já os ministros Marco Aurélio Mello e Alexandre de Moraes votaram contra a condenação de Paulinho.

O deputado respondia a um processo em que as investigações revelaram que, em troca de favorecimentos políticos, incluindo a liberação de empréstimos, ele recebia uma parte do valor liberado para empresas e empresários.

Na época dos crimes, Paulinho tinha influência no banco estatal e tinha chegou a indicar nomes para a direção da instituição.

“Elementos de prova colhidos nos autos da investigação revelaram indícios de que o Deputado Federal Paulo Pereira da Silva participava das ações do grupo consistentes no desvio dos recursos do BNDES e se beneficiava da partilha da ‘comissão’ cobrada aos beneficiários dos financiamentos”, afirma a decisão.

O advogado Marcelo Leal, responsável pela defesa de Paulinho no processo, afirma que vai recorrer da decisão, já que a votação não foi por unanimidade no caso.