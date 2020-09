Televisão Pública de Angola inventa 'tentativa de fuga´de bispo da Universal

Divulgação

Nesta segunda-feira (31), a Igreja Universal do Reino de Deus de Angola solicitou direito de resposta à TPA (Televisão Publica de Angola) e à Rádio Nacional daquele país, em virtude de informações mentirosas sobre uma suposta “tentativa de fuga” do Bispo Honorilton Gonçalves pelo Aeroporto Internacional de Luanda, veiculadas pelas emissoras.

De acordo com o documento, o Bispo Gonçalves estava em casa no horário em que se daria o tal embarque. O responsável pela Universal nos países africanos de língua portuguesa “não tinha, nem nunca teve sequer bilhete em seu nome, ou estava na lista dos referidos passageiros”.

“Nunca houve qualquer menção ou intenção de se ausentar do país no referido voo. Estes fatos poderão ser atestados pelos boletins de voos”, relata a Universal de Angola no pedido de direito de resposta.

O próprio Bispo Gonçalves divulgou um vídeo esclarecendo que, hoje pela manhã, a esposa dele, Rosana, foi ao aeroporto para se despedir de algumas mulheres casadas com oficiais da Universal, quando foi abordada por homens que diziam que ela estaria “fugindo do país”. Nem ela, nem o bispo tinham passagens para qualquer voo na data de hoje.

No documento enviado às emissoras públicas de rádio e de TV de Angola, a Universal do país africano reitera “a confiança de que a verdade será reposta, e que os ataques e denúncias caluniosas contra a igreja e seus membros, serão investigados pelos órgãos policiais e de justiça”.

Leia íntegra da manifestação da Universal de Angola:

DIREITO DE RESPOSTA

A Igreja Universal do Reino de Deus, tomou conhecimento através do Jornal da Tarde do dia 31 de agosto as 13:00 horas exibido pela TPA (Televisão Publica de Angola) e Rádio Nacional de Angola de uma notícia que se referia a uma suposta tentativa de fuga do pais do Bispo Honorilton Gonçalves, a IURD e seus membros, vem pela presente informar que é falso o conteúdo de tal notícia. A IURD pelo presente direito de resposta manifesta a sua consternação pela forma como tem sido tratada em todo esse processo e informa que o Bispo Honorilton Gonçalves estava em casa no momento do referido embarque, não tinha, nem nunca teve sequer bilhete em seu nome, ou estava na lista dos referidos passageiros, nunca houve qualquer menção ou intenção de se ausentar do país no referido voo. Estes factos poderão ser atestados pelos boletins de voos e, claro está, pelo contacto directo com o Bispo Honorilton Gonçalves.

Reiteramos nossa confiança de que a verdade será reposta, e que os ataques e denúncias caluniosas contra a igreja e seus membros, serão investigadas pelos órgãos policiais e de justiça.

Acima de tudo, continuamos crendo na justiça dos homens e principalmente na justiça do nosso Deus, pois está escrito: “Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los?” Lucas 18:07

Luanda 31 de agosto de 2020.

Igreja Universal do Reino de Deus