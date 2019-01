Alexandre Garcia, do R7

Temer faz publicação enigmática no Twitter e vira piada na web Ex-presidente cita a multinacional de tecnologia Apple em mensagem que foi apagada da rede social Temer

Tweet de Temer virou piada na web Reprodução/Twitter

O ex-presidente Michel Temer (MDB) fez uma postagem enigmática nesta sexta-feira (18) pelo Twitter. Apesar de já ter apagado a mensagem, o texto não passou despercebido pelos internautas, que viralizaram a publicação.

Na mensagem, o emedebista cita a multinacional de tecnologia Apple, mas é incompreendido pelos seguidores. "O tweet do Temer parece ser parte dos termos de privacidade do iOS. Ele ou alguém abriu o link, selecionou o texto e mandou para o Twitter sem querer", opinou um internauta.

A maioria dos comentários, no entanto, questionavam a sobriedade do ex-presidente. "Eu queria tá começando a sexta igual o Temer", escreveu um seguidor. "Aproveito pra lançar a expressão 'tá mais louco que o Temer'", ironizou outro.

Temer, que deixou a Presidência no dia 1º de janeiro ao passar a faixa para Jair Bolsonaro. Ele havia assumido o cargo em 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Ao deixar o Planalto, Temer perdeu o foro privilegiado e será julgado em primeira instância no inquérito que investiga o recebimento de R$ 5,8 milhões em propina entre 2000 e 2014 por um esquema instalado no Porto de Santos. Ele e outros 10 investigados foram indiciados crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa no caso.

O ex-presidente também é investigados em um inquérito sobre o suposto recebimento de propina da empreiteira Odebrecht. Na ação, Temer é investigado ao lado dos ex-ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha.