Terremoto de 6.8 graus de magnitude é registrado no Acre

Tremor chegou a 6.8 graus na escala Richter Thinkstock

Serviços de sismologia registraram um tremor de terra de 6.8 de magnitude no Acre na tarde deste sábado (5). O epicentro do terremoto foi a cerca de 87 quilômetros da cidade de Tarauacá, a uma profundidade de 575 quilômetros.

Por conta dessa profundidade, e pelo fato do epicentro ter acontecido em meio a uma reserva florestal, a população de Tarauacá mal sentiu o tremor, segundo apuração da RecordTV.

Não há informação sobre danos ou feridos.

Mesmo sem ter sido sentido na superfície, o tremor deste sábado entrou para a lista dos mais fortes já ocorridos no Brasil. Teve a mesma intensidade do terremoto de abril de 2018, que ocorreu na Bolívia e foi sentido em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e no Distrito Federal.

A diferença é que, naquela ocasião, o epicentro do tremor foi a apenas 10 quilômetros da superfície.