Terremoto de 7,5 graus atinge o Peru e é sentido no Brasil Moradores dos estados do Amazonas e do Acre relatam, pelas redes sociais, susto logo no início da manhã deste domingo Terremoto de 7,5 graus atinge o Peru e é sentido no Brasil

Edificações cederam com terremoto no Peru Victor Yanez/Twitter

Um terremoto de 7,5 graus de magnitude atingiu o Peru na manhã deste domingo (28). De acordo com o Observatório Sismológico dos Estados Unidos, o abalo aconteceu perto da capital, Lima, e o hipocentro foi a 130 quilômetros de profundidade. Moradores de cidades da região Norte do Brasil, como Manaus, no Amazonas, e Rio Branco, no Acre, também sentiram tremores.

Informações preliminares revelam que casas e prédios mais antigos desabaram em Lima e cidades próximas. O governo central emitiu um alerta e informou que avalia os danos.

O auxiliar-administrativo Roger Gomes, de 33 anos, morador de Cruzeiro do Sul, no Acre, relata que teve um susto ao acordar, às 5h55 (7h55 em Brasília), com a terra tremendo. "Foi muito forte. Acordei com a cama tremendo. Olhei pela janela, a fiação elétrica e o muro balançavam. Ao lado da minha casa tem um prédio residencial de três andares. Todos os moradores saíram para a rua, apreensivos", conta.

"Senti a cama tremer, achei que estava passando mal, mas minha mãe logo disse que havia sentido também. Não é a primeira vez que acontece terremoto no Peru e sentimos aqui", postou nas redes sociais uma moradora da cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas.

Em razão da força do abalo, é possível que aconteçam diversas réplicas do terremoto nas próximas horas. Houve também rompimento de estradas e desabamento de encostas em cidades do Peru. A região mais atingida foi a província de Amazonas, uma das 25 do país.