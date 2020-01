União gasta R$ 6,5 bi com pensões de filhas solteiras de militares

Agência Brasil/Isac Nóbrega/PR

Uma lei brasileira garante que filhas solteiras de ex-servidores e ex-parlamentares recebam um uma pensão vitalícia. Estas dependentes só perdem o benefício quando estabelecem uma união estável ou um casamento. O JRNews da Record News explica como funciona.

Muitas delas trabalham e são maiores de idade, mas o benefício continua à disposição. Os valores vão de R$ 4 mil a R$ 35 mil e o gasto anual da União gira em torno de R$ 6,5 bilhões.

O pagamento das pensões é uma herença do militarismo porque entendeu-se, na ocasião, que elas são dependentes do pai ou marido. Já tentaram diversas vezes acabar com a regalia. Hoje em dia, apenas as que já tinham o benefício continuam recebendo.

