Universal expande programas sociais e chega a 14 milhões de beneficiados Quatro novas ações são criadas no Brasil e 10 novos países passaram a contar com atendimento social

Quatorze milhões de pessoas foram beneficiadas no Brasil e no mundo pelos 15 programas sociais da Igreja Universal do Reino de Deus em 2018. No Brasil, o número de alcançados representa 5% da população, e a tendência é de crescimento. Neste ano, foram lançados quatro novos programas: o EVG Night, o Forças Policiais, o Grupo Saúde e o Guardiões da Estrada.

Em números absolutos são 10.875.560 de pessoas que receberam atendimentos em território nacional. No exterior, os beneficiados chegam a 3.154.158. O número de países atendidos saltou de 82 em 2017 para 92 em 2018. O Bispo Renato Cardoso, responsável pela Universal no Brasil, lembra que, “em número de beneficiados, os programas sociais da Universal já representam quase um terço do Bolsa Família”.

“Mas vale destacar que a Universal vai muito além do assistencialismo imediato aos mais pobres: nosso trabalho ajuda os excluídos a conseguir um futuro melhor”.

Ele acrescenta que “quando entendemos que nosso propósito neste mundo é servir, é dar aquilo que Deus nos deu, contribuindo para a transformação de vidas, alcançamos o sucesso, a felicidade. O segredo é dar, é estender a mão a quem precisa. E, assim, a Palavra de Deus se cumpre”.

O Brasil possui 54,8 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza de acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo critério usado pelo Banco Mundial – pessoas que ganham até US$ 5,5 por dia, ou R$ 406 por mês. A proporção de pobres no Brasil era de 25,7% da população em 2016 e subiu para 26,5%, em 2017. São pessoas carentes de direitos básicos, como saúde, educação, segurança, moradia e lazer.

Ajuda emergencial e orientação para mudança de vida

No Jardim Jagatá, no extremo leste da capital paulista, o programa A Gente da Comunidade atendeu duas mil pessoas num único dia (15/7/18), que tiveram acesso a médicos, dentistas, receberam orientações jurídicas, além de atividades que melhoraram a autoestima dos atendidos, como corte de cabelos.

“Nós ajudamos a resolver uma situação emergencial, com doação de cesta básica, encaminhamentos e orientações para acessar a rede pública de saúde, entre outros casos. Mas além disso, nossos eventos oferecem a essa população novos caminhos, com cursos profissionalizantes e palestras. Quem é atendido, sai com novo ânimo para crescer”, avalia Sansão Pereira, responsável pelo UniSocial, que desenvolve ações com voluntários dos 15 programas sociais da Universal.

Novos programas

Em 2018, o trabalho social da Universal foi expandido com a criação e implantação de quatro novos projetos: o Grupo Saúde, a EVG Night, o Universal nas Forças Policiais e o Guardiões das Estradas.

No Grupo Saúde, 26.946 voluntários trabalham para diminuir o sofrimento de familiares que acompanham ou visitam pacientes servindo cafés das manhãs em frente a hospitais. Voluntários apresentam, ainda, palestras sobre inteligência emocional a profissionais da saúde.

Em 2018, o trabalho beneficiou 746.256 cidadãos em território nacional e 81.960 no mundo.

Outra nova ação social, que visa amparar garotas de programa e travestis, a EVG Night foi criada em março de 2018. O programa é realizado no Brasil e beneficiou 8.806 pessoas deste grupo, com ajuda social, orientação jurídica e apoio emocional.

Toda sexta‐feira à noite, os 1.580 voluntários visitam pontos específicos de prostituição, como becos, vielas e avenidas, nas proximidades de boates e motéis.

Já com o Universal nas Forças Policiais (UFP), os policiais das forças Federal, Rodoviária Federal, Militar e Civil, do Corpo de Bombeiro, Agentes Penitenciários, Guarda Municipal, além das Forças Armadas, passaram a contar com apoio e orientação.

Os 2.551 voluntários do UFP realizam palestras que alertam sobre diversos temas, como corrupção, ética, drogas e estrutura familiar. Também são desenvolvidos trabalhos de suporte emocional aos policiais e aos seus familiares.

O programa social Guardiões da Estrada conta com 2.238 voluntários que organizam ações onde distribuem lanches a caminhoneiros em terminais de cargas e postos de combustíveis. Os eventos acontecem sempre no segundo domingo de cada mês. A iniciativa foi lançada durante a paralisação destes profissionais, em setembro de 2018. O programa não teve os dados computados.

Programas sociais beneficiam milhões de pessoas

O Força Jovem Universal é um dos grupos de ação social da Igreja que mais beneficiou a população nacional e internacional: 3,2 milhões de atendidos, sendo 2 milhões no Brasil e 1,2 milhão de jovens alcançados fora do país.

Formado há mais de 40 anos, o FJU promove eventos, palestras e visitas a espaços frequentados por quem está nessa faixa etária. Entre os temas abordados, estão os problemas emocionais, o uso de drogas, a inserção no mercado de trabalho e as relações familiares.