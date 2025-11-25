Veja como o Bolsa Família ajuda na educação de jovens brasileiros Programa beneficia milhares de famílias e obriga uma frequência escolar mínima para receber o auxílio

MDS EDUCAÇÃO

O Bolsa Família garante uma renda extra essencial para milhares de famílias brasileiras. O valor do benefício varia de acordo com as necessidades de cada uma; porém o valor mínimo de R$600,00 é assegurado para todos - o que já proporciona uma melhor autonomia financeira.

Além disso, o programa também impõe algumas condições para o recebimento desta quantia; entre elas a Condicionalidade de Frequência Escolar, uma taxa de presença mínima para as crianças e adolescentes da família.

Para crianças entre 4 e 6 anos de idade, a carga horária mensal estipulada é de 60%. Já para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, a frequência mínima é de 75%. Essa é uma forma de incentivar e garantir o acesso e a permanência dos jovens brasileiros na escola.

Para saber se você tem direito ou precisa de orientação, acesse gov.br/mds.

*Essa matéria é patrocinada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).