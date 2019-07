Veja foto de mala de militar preso com cocaína na Espanha

Sargento está preso em área especial de penitenciária em Sevilha Reprodução/ El País

O jornal El País divulgou nesta quarta-feira (3) uma foto da mala de cocaína transportada pelo sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues preso em Sevilha, na Espanha, com 39 quilos de cocaína em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

O presidente Jair Bolsonaro lamentou a atitude do sargento e disse que ele "pagará um preço alto" por isso. O presidente também lamentou que Rodrigues não tenha sido preso na Indonésia, onde o crime de tráfico de drogas é punido com pena de morte.

Militares brasileiros vão à Espanha ouvir sargento preso com drogas

O sargento da FAB integrava uma comitiva de 21 militares que partiu de Brasília com destino a Tóquio, no Japão, e fez escala no aeroporto de Sevilha, no sul da Espanha. O avião dava suporte à comitiva do presidente da República.

Rodrigues ficará em um módulo da penitenciária em Sevilha reservado a agentes de forças de segurança. O militar brasileiro já passou por exames médicos e se encontraria com um assistente social, último passo antes de ingressar na área especial do complexo penal Sevilha I.