Vice-presidente da Câmara inaugura UPA em Francisco Morato (SP)

Marcos Pereira visitou as instalações da UPA Divulgação/Marcos Pereira

Em inauguração da nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que funcionará por 24 horas na cidade de Francisco Morato, localizada na região metropolitana de São Paulo, o 1º vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP), anunciou a destinação de mais de R$ 10 milhões para serem investidos em áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura.

Marcos Pereira relembrou aos presentes na inauguração que o seu compromisso, desde o período de campanha, foi o de trabalhar pelas pequenas e médias cidades. Missão cumprida já no primeiro ano de mandato com a indicação dos recursos para o município.

“Esse dinheiro será destinado, sobretudo, para custeio da saúde. Se não tiver dinheiro para comprar medicamentos, pagar o salário dos funcionários, contas de água e luz, não adianta ter um prédio bonito. Esse recurso vai ajudar na manutenção, não só dessa UPA, mas de outras unidades que já estão em funcionamento na cidade. Um compromisso assumido na campanha e que já está sendo cumprido”, disse o deputado.

O republicano destacou o empenho da prefeita Renata Sene em resgatar o equipamento de atenção à saúde que estava abandonado desde 2010. “Renata Sene não mediu esforços, junto com toda sua equipe, servidores do serviço municipal, secretários e vereadores, para tornar esse sonho em realidade”, disse o parlamentar sobre a gestão da republicana que ficou em primeiro lugar no índice do CFA (Conselho Federal de Administração), que avaliou as práticas de administração adotadas pelos municípios com mais de 100 mil habitantes.

Durante o evento, Marcos Pereira firmou mais um compromisso com os cidadãos moratenses ao ser alertado pela prefeita sobre a falta de assinatura do convênio com o Ministério da Saúde para o funcionamento do Centro de Hemodiálise. O parlamentar entrou em contato com o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, para solicitar uma reunião e tratar do assunto.

“Já tomei as devidas providências solicitando reunião com o ministro da saúde para que possamos resolver este problema também. Quero reafirmar meu compromisso com todos vocês. Nós sempre estaremos olhando por Francisco Morato”, disse Marcos Pereira.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24h) Vereador Nadir Mariano de Lima contará com equipe técnica capacitada e atenderá serviços de urgência e emergência, além de atendimentos clínicos e pediátricos. A unidade tem capacidade para 13 mil atendimentos por mês e conta com vinte leitos equipados com respiradores, monitores e outros equipamentos.

Marcos Pereira; prefeita Renata Sene; deputado estadual Jorge Wilson e vice-prefeito Araguacy Divulgação

Compromisso

O compromisso de Marcos Pereira com a cidade de Francisco Morato é de longa data. No ano passado, o deputado atendeu a um pedido da prefeita para liberar o recurso e entregou três ônibus escolares para a cidade. O convênio com o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) para a entrega dos veículos estava parado desde 2014 e foi liberado na época em que o republicano era ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

“Tenho um compromisso com Francisco Morato e não hesitei ao receber essa demanda direto da prefeita. Com muito trabalho conseguimos fazer a liberação dessas unidades que trarão grandes benefícios para as crianças e economia de recursos públicos do município”, disse o deputado durante o ato de entrega.

A prefeita Renata Sene afirmou que as articulações de Marcos Pereira foram essenciais para o processo. “Quero agradecer à sua disponibilidade, não só agora como deputado, mas desde sempre. O senhor sempre esteve disponível quando precisei. Não seria possível recuperar esse recurso sem a sua contribuição”, destacou a prefeita.