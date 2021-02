Vídeo: deputado desacata policial que pede para ele usar máscara

A- A+

Silveira usa laudo médico para nao usar máscara Reprodução / Youtube

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) desacatando uma servidora e uma policial federal que insistiram para ele usar máscara.

O primeiro bate-boca ocorreu no IML (Instituto Médico Legal) do Rio de Janeiro. Depois, no prédio da Superintendência da Polícia Federal, onde ele está preso desde a noite de terça-feira (16) após atacar os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e defender o fechamento da mais alta corte do país.

Após a discussão, o parlamentar colocou a máscara para passar pelos exames. No entanto, ao entrar em uma das salas do IML, deixou a parte do nariz descoberta.

Na PF, ele chega a dizer à agente que também é policial e ainda é deputado, desafiando-a a tomar uma atitude.

No IML, Silveira alegou ter prerrogativa para não usar a máscara. Ele também usou essa estratégia em voos comerciais que fez recentemente, apresentando um laudo médico mostrando que tem cefaleia crônica e, por isso, ficaria livre da proteção contra as infecções de covid-19.