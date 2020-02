Vídeo mostra Cid Gomes levando soco antes de ser baleado

Cid Gomes tentou invadir local de motim Reprodução

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) levando um soco pouco antes de ser baleado em Sobral na quarta-feira (19).

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) retuitou o vídeo nesta quinta-feira (20). Assista agora:

Vídeo mostra @senadorcidgomes tentando dialogar com motineiros da polícia de Sobral, mas é agredido com SOCO NA CARA! pic.twitter.com/Wo0zxKHIdF — Jandira Feghali (@jandira_feghali) February 20, 2020

O senador foi atingido por dois tiros de arma de fogo ao tentar invadir um batalhão com uma retroescavadeira em meio a protesto de policiais militares.

Ciro Gomes cobra autoridades por irmão baleado: 'Cheio de revolta'

Inicialmente, a assessoria de comunicação do político havia informado que o tiro era de bala de borracha. Depois, confirmou que o tiro, de fato, foi de arma de fogo — o senador foi atingido no tórax e também ferido no supercílio, segundo a equipe do político.

Gomes tentava acordo entre policiais militares em greve por aumento salarial. O senador licenciado pilotava uma retroescavadeira e tentava furar um bloqueio feito por PMs mascarados que impediam a entrada no batalhão no centro de Sobral. Foram disparados tiros na direção de Cid Gomes, que atingiram os vidros do veículo onde ele estava.