Wajngarten diz que polêmica da Copa América é 'por dinheiro'

Para Fabio Wajngarten, campeonatos de futebol têm direitos caros e retornos significativos Jefferson Rudy/Agência Senado - 12.05.2021

O ex-secretário de Comunicação da Presidência da República Fabio Wajngarten defendeu, em uma sequência de posts no Twitter, a realização da Copa América no Brasil. Ele afirmou, ainda, que as críticas não decorrem de preocupação com a pandemia, mas sim "por dinheiro". A notícia sobre a disputa do torneio no país, entre junho e julho deste ano, foi confirmada pela Conmebol nesta segunda-feira (31 ). O presidente Jair Bolsonaro disse que, no que depender do governo, "haverá Copa América" .

Em suas postagens, Wajngarten afirmou que os campeonatos de futebol são conteúdos premium para as emissoras, com direitos caros e "retornos significativos". "A Copa América no Brasil ampliaria ainda mais os índices de audiência televisiva", disse.

O ex-secretário lembrou que campeonatos regionais e nacionais com muito mais pessoas e profissionais envolvidos são realizados normalmente, "inclusive com ampla promoção e cobertura de mídia pelo atual detentor do conteúdo". "Não se trata de pandemia e sim de $$$, por isso a gritaria."

1)Todos os campeonatos de futebol são conteúdos premium para as emissoras de TV. São direitos caros. Trazem retornos significativos.

2)A Copa América no Brasil ampliaria ainda mais índices de audiência televisiva e impactaria e concorreria demais com quem não detém o direito. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) June 1, 2021

Crítica a intelectuais judeus

Em entrevista à jornalista Monica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, Wajngarten criticou intelectuais judeus que afirmaram, em uma carta aberta divulgada no final de semana, que Bolsonaro tem "inclinações nazistas e fascistas". “Nunca na história recente do nosso país existiu um presidente tão próximo de Israel e do povo judeu”, reagiu o ex-secretário. “Fala isso, um judeu que convive com o presidente desde o final de 2016.”