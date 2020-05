Wilson Braga, ex-governador da Paraíba, morre vítima de covid-19

Do R7

Wilson Braga, ex-governador da Paraíba Divulgação

O ex-governador da Paraíba, Wilson Braga, morreu neste domingo (17) em João Pessoa (PB) vítima de covid-19. Ele tinha 88 anos.

Braga foi eleito governador da Paraíba em 1982 pelo PDS e teve sete mandatos como deputado federal, entre 1996 e 2006.

A mulher dele, Lúcia Braga, também morreu de covid-19 no dia 8 de maio.

O governo da Paraíba decretou luto oficial de três dias. "O Governo da Paraíba lamenta o falecimendo do ex-governador Wilson Braga, que teve uma carreira política bastante atuante no estado, e deixou sua família sem direito a despedidas devido à Covid-19. Nossas condolências aos amigos e familiares, diz a nota do governo.