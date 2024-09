44% das passagens vendidas pelo programa Voa Brasil são para cidades do Sudeste Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, entre os destinos mais procurados estão São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 05/09/2024 - 17h06 (Atualizado em 05/09/2024 - 18h25 ) ‌



Voa Brasil já vendeu cerca de 8 mil voos Fernando Frazão/ Agência Brasil

Lançado em julho, o programa do governo federal Voa Brasil, que oferece passagens por até R$ 200 o trecho para aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), teve 44% dos bilhetes vendidos para cidades do Sudeste e 41% no Nordeste. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, entre os destinos mais procurados estão as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador.

O programa funciona como um site de busca. Para comprar a passagem, o aposentado deve estar sem viajar há pelo menos um ano e ter uma conta nível prata ou ouro no Portal Gov.br. Desta forma, é possível comprar dois bilhetes por ano.

Desde o lançamento, o programa vendeu aproximadamente 8 mil tickets aéreos, sendo mais de 500 opções de trechos para mais de 60 cidades brasileiras. O Voa Brasil, que funciona em parceria com companhias aéreas, não envolve subsídio do governo para a oferta dos bilhetes, funcionando com base na oferta das empresas aos beneficiários do programa.

Segundo a pasta, a expectativa é incluir cerca de 1,5 milhão de brasileiros que ainda não utilizam o transporte aéreo para se deslocar pelo país. Considerando todos os beneficiários do INSS, o público-alvo do programa soma 23 milhões de aposentados.

Veja as cidades mais procuradas por região:

Norte

• Manaus

• Belém

• Santarém

Nordeste

• Fortaleza

• Recife

• Salvador

Sudeste

• São Paulo

• Rio de Janeiro

• Belo Horizonte

Centro-Oeste

• Brasília

• Campo Grande

• Goiânia

Sul

• Curitiba

• Foz do Iguaçu

• Florianópolis

O governo federal prevê lançar a segunda etapa do programa até o primeiro semestre de 2025, em que serão beneficiados estudantes de instituições de ensino público. O programa foi anunciado por Márcio França, então ministro de Portos e Aeroportos, em março de 2023, como uma medida para popularizar as viagens aéreas no país.