76ª edição do Record nas Cidades acontece neste sábado no Recanto das Emas Evento conta com prestação de serviços, shows, dinâmicas e sorteios com caminhão de prêmios Brasília|Do R7, em Brasília 26/07/2024 - 17h01 (Atualizado em 26/07/2024 - 17h01 ) ‌



Evento será transmitido no Balanço Geral Divulgação/Record Brasília

O Record nas Cidades chega no Recanto das Emas para a 76ª edição neste sábado (27). O evento acontece no estacionamento do restaurante comunitário, às 8h. A manhã será de muitos shows, prêmios e serviços para a comunidade. A festa será transmitida no Balanço Geral.

No evento, o público terá a oportunidade de conhecer o time de apresentadores da Record Brasília e participar do sorteio de prêmios. Para ganhar os brindes, é preciso estar na festa e preencher os cupons que serão disponibilizados no dia.

Além disso, a Ouvidoria do Ministério Público estará atendendo às mulheres vítimas de violência doméstica. Eles receberão denúncias, reclamações e sugestões. A Profide (Promotoria de Justiça de Defesa da Filiação) também estará presente para receber mulheres com filhos sem registro paterno, devido a mortes, prisão ou por não residir no DF.

“O processo pode ser iniciado lá, então levem o documento, a certidão e compareçam com as criança. Temos tudo para dar início lá e dar todo o tipo de orientação”, afirmou a ouvidora da pasta, Vyvyany Viana.

Serviço

Onde: Estacionamento do restaurante comunitário do Recanto das Emas

Quando: sábado(27)

Horário: 8h

Valor: gratuito

