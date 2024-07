A Biden, Lula diz que Brasil tem trabalhado em prol da pacificação política da Venezuela Petista defendeu a publicação das atas e recebeu apoio do norte-americano; governo brasileiro ainda não reconheceu reeleição de Maduro Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 30/07/2024 - 18h47 (Atualizado em 30/07/2024 - 19h46 ) ‌



Conversa durou cerca de 30 minutos Ricardo Stuckert/Presidência da República - 20.9.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que o Brasil tem trabalhado para a retomada da normalidade no cenário político da Venezuela. Os dois líderes conversaram por telefone na tarde desta terça-feira (30), por cerca de 30 minutos. O petista também defendeu a publicação dos dados das urnas, afirmação que recebeu o apoio do norte-americano. O governo brasileiro ainda não reconheceu oficialmente a reeleição de Nicolás Maduro.

Segundo o Palácio do Planalto, Lula afirmou a Biden que acompanha “permanentemente” o processo eleitoral venezuelano por meio de seu assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, que foi à Venezuela acompanhar as eleições.

O presidente brasileiro informou ao titular da Casa Branca que Amorim se reuniu com Maduro e com o candidato da oposição, Edmundo González, que contesta os resultados proclamados pelo CNE (Conselho Nacional Eleitoral), com acusações de fraude. Países como Estados Unidos, Argentina e Chile também não reconheceram a vitória de Maduro.

Lula defendeu, ainda, que a normalização do processo político na Venezuela terá efeitos positivos para toda a América Latina.

Biden agradece Lula por liderança

De acordo com a Casa Branca, Biden agradeceu Lula pela liderança na região e os dois presidentes reafirmaram a necessidade da publicação das atas das eleições. “Os dois líderes partilharam a perspectiva de que o resultado das eleições venezuelanas representa um momento crítico para a democracia no hemisfério e comprometeram-se a permanecer em estreita coordenação sobre a questão”, escreveu, em comunicado, o governo dos EUA.

Segundo o texto, os presidentes também se comprometeram a aprofundar a cooperação entre os dois países na aceleração da transição para as energias limpas e a continuar a promover a Parceria para os Direitos dos Trabalhadores, lançada em conjunto à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas do ano passado para capacitar os trabalhadores.

