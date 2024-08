‘A elite brasileira não está preparada para governar o país’, diz Lula no Ceará Afirmação foi feita em discurso durante a oficialização da candidatura de Evandro Leitão à prefeitura de Fortaleza Brasília|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 03/08/2024 - 13h06 (Atualizado em 03/08/2024 - 13h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em Fortaleza, Lula disse que a elite não está preparada para governar Reprodução / Redes Sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado (3), durante a convenção do candidato do PT à prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, que a elite brasileira não está preparada para governar o país. Durante seu discurso em apoio a Leitão, Lula disse: “Ela [a elite] não enxerga a sociedade como um todo. Ela enxerga trinta por cento da sociedade, aqueles mais ricos. Os pobres da periferia são invisiveis para a elite brasileira”, afirmou o presidente. “Eu começo a olhar da periferia para cá. Os primeiros que eu vejo são os trabalhadores, as trabalhadoras, as pessoas que moram nos bairros mais distantes [...] as pessoas que não têm acesso a nada. São pessoas invisíveis. E é para esses invisíveis que nós precisamos priorizar a nossa ação e governar”, acrescentou.

No Ceará, Lula sancionou na sexta-feira (2) o fundo voltado para obras de infraestrutura social e a política nacional de hidrogênio de baixa emissão de carbono, além da expansão do Pé-de-Meia. No fundo, ficam definidos os investimentos em infraestrutura social como investimentos em equipamentos e serviços públicos relacionados com a garantia dos direitos sociais fundamentais nas áreas de educação, saúde e segurança pública. Os recursos são de dotações na Lei Orçamentária Anual, de acordos e ajustes celebrados com órgãos e reversão dos saldos anuais.

Segundo a proposta, o fundo será administrado por um comitê gestor, coordenado pela Casa Civil. Os recursos poderão ser aplicados diretamente pelos Ministérios da Educação, da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, ou transferidos mediante convênios, termos de parceria, acordos e ajustes.

O agente financeiro do fundo de infraestrutura será o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Caberá ao órgão, atualmente chefiado por Aloizio Mercadante, a atualização das informações sobre as operações de financiamento, em site público e de fácil acesso ao cidadão.

Publicidade

Lula vai sancionou também o marco legal e a política nacional de hidrogênio de baixa emissão de carbono, que instituem uma certificação voluntária e incentivos federais tributários. Uma das principais mudanças é o aumento da quantidade de dióxido de carbono por quilograma de hidrogênio produzido.

‘Mulher sem profissão vai ser agredida pelo marido se não tomar cuidado’

Durante anúncio de expansão do Pé-de-Meia, a poupança do ensino médio na sexta-feira, Lula disse que mulher sem profissão vai ser agredida pelo marido se não tomar cuidado. “Uma mulher sem profissão vai ficar a vida inteira dependente dos outros. Uma mulher que não tem profissão vai casar e, se não tomar cuidado, o marido vai agredi-la e ela vai ficar com esse marido porque precisa dar comida para os filhos. Ninguém pode viver com alguém que pratica violência contra mulher, por isso que é importante uma profissão”, afirmou o presidente.

Publicidade

Na quinta-feira (1°), Lula sancionou uma lei que reforça ações de proteção à mulher. O texto cria o projeto Banco Vermelho e prevê ações de conscientização em lugares públicos e premiação de propostas no contexto do Agosto Lilás, mês destinado à conscientização para o fim da violência doméstica.

O projeto Banco Vermelho consiste na instalação de pelo menos um banco, na cor vermelha, em espaços públicos de grande circulação de pessoas, do qual vão ter frases que estimulem a reflexão sobre o tema e contatos de emergência, como o número 180 – Central de Atendimento à Mulher.