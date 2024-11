Veja a íntegra do Agro Record DF de domingo (17)

Nesta edição do Agro Record DF, veja que um programa da Secretaria de Agricultura do DF monitora a saúde de ovinos e caprinos. Os donos dos animais precisam fazer um cadastro. Conheça os ganhadores do Prêmio CNA Brasil Artesanal Cerveja, entre os vencedores está uma produtora do DF. Saiba da importância do uso da tecnologia no campo, em Goiás, propriedades já estão usando até robôs para otimizar o trabalho e gerar economia. Na receita deste domingo (17), aprenda a fazer um prato bem regional, frango caipira com pequi.