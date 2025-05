Senar impulsiona produtividade com assistência técnica em 400 mil propriedades

Desde 2013, o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) oferece assistência técnica e gerencial a produtores rurais, alcançando 400 mil propriedades em 2025. No Núcleo Rural Boa Esperança, em Ceilândia (DF), um produtor viu sua produção de tomate se multiplicar com o apoio do técnico de campo Denilson Cícero.



Ele introduziu leitores de seiva para ajustar a adubação e melhorar a produtividade. Além disso, a gestão de custos e capacitação dos produtores são focos do programa. Espera-se atender mais 100 mil propriedades ainda em 2025. "Seria melhor se o programa durasse mais", comenta um produtor satisfeito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!