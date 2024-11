Antes do Enem, Lula visita sala de monitoramento com ministros Acompanhado dos ministros Camilo Santana, Nísia Trindade e Alexandre Padilha, Lula conferiu os preparativos Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 03/11/2024 - 12h01 (Atualizado em 03/11/2024 - 16h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste domingo (3), primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou a Sala de Monitoramento do Enem, localizada na sede do Inep em Brasília. Acompanhado dos ministros Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Lula conferiu os preparativos para o início das provas de linguagens, ciências humanas e redação.

Também participam da visita o presidente do Inep, Manoel Palácios, e a primeira-dama, Janja da Silva. “A educação é um símbolo de independência. Quanto mais jovens, quanto mais pessoas forem aprovados para a gente é melhor”, afirmou Lula.

Cerca de 4,3 milhões de estudantes estão inscritos e buscam conquistar uma vaga no ensino superior por meio do exame. No primeiro dia, os participantes enfrentaram 90 questões objetivas – sendo 45 de linguagens e 45 de ciências humanas – além da edição.

O tempo disponível será de cinco horas e meia. Os horários abrem ao meio-dia e fecham pontualmente às 13h, conforme o horário de Brasília.

‌



Já o segundo dia do exame acontece no próximo domingo (10) e será dedicado às provas de ciências da natureza e matemática, com 45 questões em cada caderno. O tempo de prova será de quatro horas e meia, encerrando o Enem 2024.

Painel Enem 2024

Para a edição de 2024, o Inep lançou o Painel Enem, que oferece uma visão ampla e detalhada sobre o exame com dados acessíveis para consulta interativa. A plataforma permite que qualquer interessado visualize dados preliminares em diferentes níveis — nacional, regional, estadual e municipal — conforme os filtros e recortes desejados.

‌



Alguns dos dados disponíveis incluem:

Total de inscrições e confirmações;

Quantidade de concluintes da rede pública (principal público-alvo);

Situação dos participantes em relação ao ensino médio;

Número de isentos da taxa de inscrição e pagantes;

Proporção de inscritos por gênero;

Cor/raça dos candidatos;

Faixas etárias.

A ferramenta também possibilita sobrepor filtros, facilitando cruzamentos específicos. Por exemplo, é possível verificar o percentual de mulheres concluintes do ensino médio inscritas em determinado estado.

Essas informações são úteis para a sociedade em geral, organizações da sociedade civil, gestores educacionais, pesquisadores e imprensa, promovendo maior transparência sobre o Enem e suas características.