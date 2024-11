Inep disponibiliza consulta aos locais de provas do Enem 2024 Estudantes podem consultar seus locais de prova na página do participante; provas serão aplicadas em todo o Brasil nos dias 3 e 10 de novembro Brasília|Do R7, em Brasília 22/10/2024 - 09h53 (Atualizado em 22/10/2024 - 12h09 ) twitter

Prova do Enem será aplicada em 3 e 10 de novembro Gabriel Jabur/Agência Brasília - 0

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disponibilizou nesta terça-feira (22) a consulta aos locais de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O cartão de Confirmação de Inscrição está disponível na página do participante e traz informações como número de inscrição, data e hora da prova – horário de Brasília –, e o local de prova.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Nesta edição, 5.055.699 pessoas se inscreveram.

O cartão também especifica se o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, por exemplo (acesse aqui).

O Inep recomenda aos inscritos que levem o cartão nos dias de exame, (3 e 10 de novembro). Para acessar o documento, basta fazer o login na plataforma Gov.br. Caso o participante não lembre a senha da conta cadastrada, é possível recuperar o acesso com o CPF e selecionando a opção “esqueci minha senha”.

A conta pode ser recuperada tanto pelo aplicativo Gov.br, como pelos apps de bancos credenciados, do internet banking de bancos conveniados, por e-mail ou por mensagem de texto (SMS).

Em 3 de novembro, primeiro dia do Enem, serão aplicadas as provas de códigos e suas tecnologias, linguagens, e ciências humanas e suas tecnologias. No segundo dia (10 de novembro), os participantes fazem exames de matemática e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias.

Ao todo, são 45 questões em cada área de conhecimento.

Cronograma

Após a aplicação das provas, os participantes têm até dia 15 de novembro para solicitar a reaplicação da prova. Esses solicitantes poderão realizar o exame nos dias 10 e 11 de dezembro. Apenas inscritos que não conseguiram comparecer por motivos de logística ou doença, podem pedir a reaplicação.

Segundo o Inep, os gabaritos oficiais devem ser divulgados em 20 de novembro para que os estudantes confiram a prévia dos resultados. A previsão de publicação das notas é em 13 de janeiro de 2025.

Dicas para se sair bem

O R7 conversou com o professor de redação Willian Wallemberg, que deu cinco dicas para que o participante se saia bem na prova e alcance a nota 1.000.

1 - Estruturar redação

O especialista explica que o participante deve ter em mente que a redação é a etapa de maior pontuação e, por isso, é importante saber como estruturar o texto argumentativo-dissertativo.

Introdução: para começar o texto, o participante precisa contextualizar o tema e a tese que será defendida, apresentando de forma resumida os argumentos que serão desenvolvidos nos próximos parágrafos.

para começar o texto, o participante precisa contextualizar o tema e a tese que será defendida, apresentando de forma resumida os argumentos que serão desenvolvidos nos próximos parágrafos. Desenvolvimento: nesta etapa, é o momento de apresentar argumentos que sustentam a tese. O texto deve ser escrito em dois parágrafos, de sete a oito linhas cada um.

nesta etapa, é o momento de apresentar argumentos que sustentam a tese. O texto deve ser escrito em dois parágrafos, de sete a oito linhas cada um. Conclusão: no último paragrafo, é preciso retomar a tese e apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, uma proposta de ação para solucionar o problema discutido no decorrer do texto.

2 - Uso de dados, citações e referências

Segundo o professor, a leitura é um dos pontos mais importantes para a escrita. Por isso, Wallemberg aconselha a revisão de obras de filósofos, cientistas e historiadores para aprimorar os argumentos. “Um bom escritor é aquele que tem muitas referências e absorve o que aprendeu para pôr e prática”, diz.

Em relação ao uso de dados ou citações, o professor afirma que isso pode valorizar o texto. Segundo ele, o participante deve explorar fontes confiáveis, como jornais, livros ou obras acadêmicas.

3 - Estar atualizado das notícias

Outro ponto importante é estar atento ao que está acontecendo no Brasil e no mundo para ajudar na contextualização e na temática da redação.

Sobre os temas, o professor ressaltou que geralmente eles estão atrelados a eixos de direitos humanos, cidadania, meio ambiente e sustentabilidade, tecnologia, cultura, saúde e relações interpessoais, e que é um erro o participante tentar adivinhar a temática.

“O candidato precisa estar preparado para qualquer tema. Assim, não terá problemas para desenvolver sua proposta.”

4 - Ter escrita legível

O participante que não tiver uma escrita legível poderá ter a nota prejudicada, já que o recurso é uma exigência do Inep, responsável pela logística do Enem.

Segundo o professor, erros como copiar trechos de textos motivadores, desenvolver parágrafos longos, desrespeitar o limite das margens, usar gírias ou palavras rebuscadas devem ser evitados.

5 - Praticar redação

Wallemberg explica que, antes do Enem, é preciso que o participante treine muito para conseguir desenvolver o rascunho da redação entre 40 e 50 minutos.

Para ele, começar a prova pela redação é indispensável. “[O candidato] estará mais relaxado e descansado, com a cabeça fria e poderá desenvolver melhor a estruturação e construção do seu texto”, afirma.

Avaliação da redação

Os avaliadores analisam se o participante fugiu do tema, se desobedeceu a estrutura da redação e desrespeitou a seriedade do exame. A nota varia entre 0 e 1.000 pontos e é analisada por cinco competências:

Domínio da escrita formal da língua portuguesa;

Compreender o tema e não fugir do que é proposto;

Seleção, organização e interpretação das informações, fatos, opiniões e argumentos;

Conhecimento dos mecanismos linguísticos para construção da argumentação; e

Elaboração da proposta de intervenção ao problema abordado