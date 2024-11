Anvisa aprova atualização de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta-feira Vacinas Spikevax e Comirnaty serão atualizadas para a cepa JN.1. seguindo recomendação da OMS Brasília|Do R7, em Brasília 22/11/2024 - 10h40 (Atualizado em 22/11/2024 - 10h40 ) twitter

Doses serão utilizadas para deter novas cepas Tony Winston / Agência Saúde - 08.06.202

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou, nesta sexta-feira (22/11), a atualização das vacinas contra a Covid-19 Spikevax, da empresa Adium, e Comirnaty, da empresa Pfizer. A mudança consiste na alteração da cepa usada como fonte para a produção do antígeno da proteína S (spike) do vírus Sars-CoV-2. A medida atende a normas recém-publicadas pela Anvisa que abordam a atualização dos imunizantes usados no Brasil.

A agência prevê que as vacinas usadas contra a Covid-19 sejam periodicamente atualizadas, para conter as cepas recomendadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde). Os critérios são previstos na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 905/2024 e na Instrução Normativa (IN) 316/2024.

A recomendação de atualização para a cepa JN.1. foi dada pela OMS em 26 de abril deste ano. Atualmente, o Brasil conta com três vacinas monovalentes, aprovadas para prevenção da doença, mas apenas duas solicitaram a atualização para a Agência Nacional.

“Em setembro deste ano, a Anvisa priorizou a análise dos dados e provas apresentados pelas empresas, por se tratar de imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, conforme prevê a RDC 204/2017″, explicou o órgão.

A Anvisa reforça que a indicação de uso das vacinas segue sendo a mesma, ou seja, estão autorizadas para uso em bebês a partir de 6 meses de idade. A dosagem da vacina, no entanto, varia de acordo com a idade do paciente.