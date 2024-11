Ao lado de presidentes dos Poderes, Lula recepciona Xi Jinping para jantar no Itamaraty Candidato a presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Motta foi convidado pelo petista Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 20/11/2024 - 20h21 (Atualizado em 20/11/2024 - 21h17 ) twitter

Ao lado de presidentes dos Poderes, Lula recepciona Xi Jinping para jantar no Itamaraty Reprodução/YouTube - 20/11/2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na noite desta quarta-feira (20) o presidente da China, Xi Jinping, para um jantar no Palácio Itamaraty. O evento encerra a passagem do líder chinês no Brasil. Ele participou do G20, no Rio de Janeiro, e na manhã desta quarta esteve no Palácio da Alvorada, onde assinou 37 acordos com Lula.

O jantar contou com a presença de autoridades nacionais, a exemplo dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), respectivamente, além do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso.

O vice-presidente Geraldo Alckmin; o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; a presidente do banco dos Brics, Dilma Rousseff; e o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, também participaram do encontro. Lula convidou, ainda, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), candidato à sucessão de Lira no comando da Câmara.

Durante um discurso de brinde aos 50 anos de amizade entre China e Brasil, no jantar, Lula destacou que ambos, por diferentes circunstâncias, conhecem “muito perto a dor da fome e as mazelas da pobreza”.

‌



“Transformamos adversidades pessoais na mais profunda determinação de eliminar esses flagelos da humanidade. O presidente Xi é conhecido por seu dinamismo e grande senso de justiça social. Características que soube transpor para suas gestões”, disse o petista.

O presidente brasileiro destacou que a China “tem servido de inspiração para as mudanças profundas que a humanidade deve empreender para falar mais de paz do que de guerras, para cooperar mais do que competir, para criar mais do que destruir”.

‌



Mais cedo, Lula e Jinping assinaram, 37 acordos e memorandos entre os países, incluindo um com a SpaceSail, rival da Starlink, empresa do bilionário Elon Musk que fornece serviços de internet via satélite. Desde 2009, a China é a maior parceira comercial do Brasil. O país é o que mais recebe as exportações brasileiras do agronegócio.

Presidente da China celebra relação com o Brasil

Mais cedo, durante discurso no Alvorada, o líder chinês disse que a relação entre os dois países “está no melhor momento da história”. “Agora mesmo mantive uma reunião cordial, amistosa e frutífera com o presidente Lula. Fizemos uma retrospectiva do desenvolvimento das relações China-Brasil ao longo dos 50 anos. Coincidimos em que esse relacionamento está no melhor momento da história”, declarou o Jinping.

‌



Jinping explicou que, na conversa com Lula, os dois chegaram a “consensos estratégicos” na inovação da relações bilaterais, em um mundo “mais justo e um planeta mais sustentável”.

“Concordamos em aprofundar constantemente a confiança estratégica mútua e continuar com os apoios mútuos firmes nas questões vitais, como a soberania e segurança”, continuou o líder da China.

O presidente chinês ressaltou que os dois países tiveram de “assumir proativamente a grande responsabilidade histórica de salvaguardar os interesses comuns os países de sul global e de promover uma ordem internacional mais justa e equitativa”.

Ele explicou que o Brasil e a China vão “aprofundar” a cooperação em áreas prioritárias, como economia e comércio, finanças, ciência e tecnologia, infraestrutura e proteção ambiental. Além de reforçar os laços em áreas emergentes, como a transição energética, economia digital, inteligência artificial e mineração verde.

“É também nosso consenso que China e Brasil continuem estreitando a colaboração nos fóruns multilaterais, como as Nações Unidas, G20 e BRISC, enfrentando a fome e a pobreza, conflitos regionais, mudanças climáticas, segurança cibernética, entre outros desafios tradicionais e não tradicionais de segurança”, destacou Jinping.