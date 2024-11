Após operação, governo do DF confirma que Praça dos Três Poderes não tem mais risco Alguns objetos suspeitos foram detonados pela equipe especializada para garantir que não representavam mais perigo Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 14/11/2024 - 10h38 (Atualizado em 14/11/2024 - 10h38 ) twitter

Os policiais concluíram a varredura na Praça dos Três Poderes e constataram que não há mais riscos na área. “Na área da Praça dos Três Poderes não há mais artefatos. Todos já foram retirados, em operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Federal”, afirmou o chefe de operações, Alexandre Patury, em vídeo ao lado da governadora em exercício, Celina Leão (PP).

Alguns objetos suspeitos foram detonados pela equipe especializada para garantir que não representavam mais perigo. As forças de segurança do Distrito Federal e as federais estão em operação desde a morte de Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, que acionou artefatos explosivos em frente ao STF na noite de quarta-feira (13).

Agora, a atenção das autoridades está voltada para o Anexo 4 da Câmara dos Deputados, onde foi encontrado o trailer de Francisco, próximo ao local onde ele detonou fogos de artifício dentro de seu carro. As operações estão sendo conduzidas com cautela devido à suspeita de “armadilhas” no trailer.

“O veículo posicionado perto do anexo está sendo periciado para garantir que não represente risco”, explicou o secretário executivo.

Francisco Wanderley Luiz estava carregando artefatos explosivos e, além de explodir pelo menos duas bombas em frente ao STF, acionou à distância a detonação de outros artefatos que estavam no porta-malas do seu carro, estacionado no anexo 4 da Câmara dos Deputados.

Antes de sua própria morte, causada pela explosão, ele tentou entrar no prédio do STF, conforme informado pelo Governo do Distrito Federal. A Polícia Civil do DF e a Polícia Federal investigam o caso.

Após as explosões, equipes de diversas forças de segurança foram deslocadas para a Praça dos Três Poderes, incluindo o Esquadrão Antibombas da PM. Cães farejadores e um robô auxiliaram na varredura, que também envolveu a análise dos artefatos encontrados no corpo do responsável pelas explosões.