Após ser diagnosticado com Covid-19, Alckmin passa por reavaliação e é liberado para trabalhar Compromissos do também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços serão retomados nesta tarde

Alto contraste

A+

A-

Alckmin foi diagnisticado com Covid Alckmin foi diagnisticado com Covid (Gabriel Lemes / MDIC / 23.11.2023)

A assessoria de comunicação da Vice-Presidência da República informou que Geraldo Alckmin, diagnosticado com Covid-19 no último domingo (31), passou por reavaliação nesta terça-feira (2) e está liberado para o trabalho. O político vai cumprir agenda interna a partir das 14h.

O diagnóstico da Covid-19 foi feito no último domingo (31). Diante da confirmação, o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços cancelou os compromissos públicos.A agenda será de despacho interno nesta terça-feira (2) no MDIC, apurou a reportagem do R7.

Um dos últimos compromissos de Alckmin ocorreu durante a visita do presidente da França, Emmanuel Macron, ao Brasil. Na ocasião, os dois se reuniram durante o 8º Fórum Econômico Brasil-França, em São Paulo (SP). O vice-presidente brasileiro afirmou ao francês que as parcerias entre blocos econômicos Mercosul-União Europeia devem gerar ganhos para ambos os lados.

Alckmin destacou a importância da parceria econômica e tecnológica entre os dois países, que no ano que vem comemoram 200 anos de relações diplomáticas. Ele mencionou o potencial de colaborações e investimentos em setores como defesa, tecnologia da informação, saúde e energias renováveis.