Arquiteto desaparecido após show da Lady Gaga é encontrado morto Igor Sousa estava desaparecido desde o último domingo, após entrar no mar de Copacabana, no Rio de Janeiro Brasil|Do R7, com Estadão Conteúdo 11/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 11/05/2025 - 08h51 ) twitter

O corpo do arquiteto Igor Sousa foi encontrado no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram @sou_igor - 11.11.2024

O corpo do arquiteto Igor Sousa, de 26 anos, que havia desaparecido no último domingo (4) após entrar no mar de Copacabana foi encontrado próximo às Ilhas Cagarras, no Rio de Janeiro, na manhã de sábado (10).

Ele era de Anápolis, em Goiás, e fez a viagem para assistir o show da cantora Lady Gaga. A apresentação aconteceu um dia antes do desaparecimento.

A informação da localização foi indicada pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro que ainda aguarda uma confirmação oficial da identidade pelo IML (Instituto Médico Legal).

As características, no entanto, são as mesmas do arquiteto que estava desaparecido. Publicações feitas por jornais em consultas a familiares também confirmaram se tratar da mesma pessoa.

Uma campanha de arrecadação para o transporte do corpo do arquiteto também foi iniciada pela família. A intenção é levá-lo de volta para Anápolis,

Nas redes sociais, Igor já havia compartilhado momentos no Rio de Janeiro em uma outra viagem à região, feita em setembro do ano passado.

Entre os registros está a na Praia de Copacabana, próximo ao local onde desapareceu. Em um vídeo feito de dentro de um avião, o arquiteto se despende do estado com a legenda: “Rio entregou tudo. Já quero de novo”.

