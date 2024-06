Associação lança campanha para ajudar na compra de material escolar para crianças do RS Grupo quer montar kit de R$ 130 reais com materiais básicos; público alvo são famílias de baixa renda

Kit escolar será para famílias de baixa renda Gabriel Jabur/Agência Brasília

A Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas) lançou a campanha “Educação para Recomeçar” para ajudar na compra de material escolar para as crianças do Rio Grande do Sul. A ação visa contribuir com o estudante na retomada do aprendizado após enchentes no estado.

A ação disponibilizará um kit de materiais escolares com caderno, estojo, lápis, borracha, apontador, tesoura, régua, canetinhas e lápis colorido. O valor do kit é estimado em R$ 130 e será destinado a famílias de baixa renda. A doação pode ser feita no site da associação.

O presidente da Atricon, Edilson Silva, comentou sobre a importância da iniciativa para a educação das crianças. “Esta tragédia sem precedentes deixará uma marca em todos estes jovens e esta ação vem para minimizar os impactos negativos na educação e apoiar as famílias neste período de retomada das aulas”.

A associação foi criada para articular esforços no sistema de controle externo do país. A equipe é formada pelos conselheiros Cezar Miola (TCE-RS – Coordenador), André Clemente (TC-DF), Cilene Salomão (TCE-RR), Rejane Dias (TCE-PI) e Susana Azevedo (TCE-SE).

“A situação de calamidade pública provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul não apenas ceifou vidas como privou milhares de famílias de suas casas e/ou pertences, além de impactar severamente as condições de infraestrutura das escolas, em especial das redes públicas, deixando milhares de alunos sem aulas ou com acesso extremamente dificultado”, lamentou o coordenador da associação.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro