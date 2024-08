Atleta brasiliense Caio Bonfim recebe homenagem do governador Ibaneis Rocha Caio foi medalhista de prata na Marcha Atlética nas Olimpíadas de Paris no último dia 1º Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 12/08/2024 - 11h28 (Atualizado em 12/08/2024 - 11h28 ) ‌



Caio Bonfim recebe placa comemorativa de Ibaneis Rocha Edis Henrique Peres / R7

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, entregou na manhã desta segunda-feira (12) uma placa em homenagem ao atleta brasiliense Caio Bonfim. Caio conquistou nas Olimpíadas de Paris-2024 a medalha de prata na Marcha Atlética, no último dia 1º. Em discurso, Ibaneis destacou que o prêmio inédito para o Brasil é motivo de muita alegria para todos.

“Ter a oportunidade de ter um atleta do nível do Caio na nossa cidade é muito importante. Investir em esporte é o caminho. E a gente tem trabalhado junto com as nossas secretarias para incentivar cada vez mais os esportes. Temos feito grandes investimentos reformando campos sintéticos e realizando entregas de materiais esportivos”, disse Ibaneis.

Segundo Caio, os investimentos fazem muita diferença para os atletas. “É um momento de gratidão estar aqui com essa medalha. A gente não chega aqui sozinho e a Secretaria de Esporte foi uma parceira nesse ciclo todo. Hoje posso dizer que sou medalhista olímpico morando, vivendo e treinando em Brasília”, afirmou.

Caio explicou que um dos programas fundamentais para permitir que ele chegasse às Olimpíadas foi o programa Compete Brasília, que oferece passagens para que os atletas da capital do país possam competir nas disputas nacionais e internacionais.

“A marcha atlética é um pouco parecida com a Fórmula 1, são feitas competições em vários países e você vai pontuando em cada uma dessas provas. Como não dá para ir em todas, a gente vai escolhendo os circuitos mais importantes para obter as notas e conhecer também os adversários”, explicou.

Outro medida que ajudou Caio Bonfim a chegar à competição foi a possibilidade de receber a Bolsa Atleta nacional e distrital. A medida é fruto de um Projeto de Lei do Deputado Federal Julio Cesar (Republicanos-DF).

”O acúmulo do recebimento da bolsa atleta nacional, que vem do governo federal, com a bolsa distrital, é fundamental. Antigamente havia a restrição e o atleta recebia uma ou outra. A gente sabe que para poder manter um atleta do nível do Caio a gente gasta muito e não podemos permitir que a pessoa trabalhe e vá treinar, então quando você dá essa condição, vitórias como essas se tornam possíveis”, disse.

Medalha de prata

Caio Bonfim chegou em segundo lugar na marcha atlética de 20km, completando o percurso em 1h19min9s, nona melhor marca da carreira dele. Ele ficou atrás apenas de Brian Pintado, do Equador, que ganhou o ouro, fazendo o tempo de 1h18min55s. O espanhol Alvaro Martin chegou em terceiro, dois segundos depois do brasileiro.

Caio começou a treinar em 2007 em Sobradinho e é considerado hoje um dos principais nomes da modalidade do país. Ele está em sua quarta edição das Olimpíadas. Antes de Paris, o atleta já tinha no currículo quatro medalhas em Jogos Pan-Americanos e duas em Mundiais.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, a homenagem prestada a Caio foi um reconhecimento ao que a vitória dele representou. “O Distrito Federal teve um excelente desempenho nas Olimpíadas. E não apenas Caio, mas outros três atletas brasilienses conquistaram medalhas”, ressaltou.

Os outros três atletas são Gabi Portilho, que levou prata com a equipe feminina de futebol no sábado (10), e os judocas Ketleyn Quadros e Guilherme Schimidt que conseguiram o bronze na disputa por equipes.

Melhoria na infraestrutura

Junqueira adiantou os investimentos em infraestrutura. “O pedido do nosso governador Ibaneis Rocha é para que a gente possa deixar todos os espaços esportivos aptos. Vamos atuar diretamente e já em setembro vamos fazer uma intervenção, principalmente no [estádio] Augustinho, de Sobradinho, porque hoje não está apto nem para jogos”, disse.

O secretário reconheceu que Caio treinava em “situação precária” no estádio. “Mas nós não estamos envergonhados porque estamos atuantes, não estamos inertes. Desde o início do ano a reforma já está nos nossos planos. Esse mês pretendemos assinar a ordem de serviço para que a gente possa iniciar a reforma também do Abadião, em Ceilândia, e também do Rorizão, em Samambaia”, contou.