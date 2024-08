‘Uma luta de todos’, diz Ibaneis sobre combate à violência contra a mulher Governador do DF deu declaração em 18ª Jornada da Lei Maria da Penha nesta quarta e defendeu união da sociedade Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 07/08/2024 - 14h03 (Atualizado em 07/08/2024 - 14h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ibaneis defendeu atuação conjunta pelo fim da violência Edis Henrique Peres/R7 - 07.08.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, defendeu nesta quarta-feira (7) a união de toda a sociedade no combate à violência contra a mulher. “A gente precisa tratar essas políticas de enfrentamento em conjunto. É uma luta de todos”, disse Ibaneis. O posicionamento foi dado nesta manhã na 18ª edição da Jornada Maria da Penha, evento que debate os desafios enfrentados pela Justiça na implementação da lei e os caminhos para seu aprimoramento.

O evento ocorreu na Escola Classe JK Sol Nascente, realizado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça). A programação conta com dois dias de evento em debates e painéis diversos. A cerimônia contou com a presença dos ministros do STF, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso; da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves; da Maria da Penha, vítima de violência doméstica que originou a lei; e de representantes de diversas secretarias nacionais voltadas à proteção das mulheres.

Em discurso, Ibaneis destacou as ações feitas em sua gestão, como a criação da Secretaria da Mulher e a sanção da lei que paga um salário mínimo aos órfãos do feminicídio. “Conseguimos juntar todas as secretarias por essa luta, que deve envolver todos. E continuaremos lutando para que tenhamos cada vez menores índices de violência”, afirmou.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso aproveitou a cerimônia para pedir desculpas para a Maria da Penha pela demora da Justiça brasileira em reconhecer a violência vivida por ela e em adotar medidas que a protegessem.

Publicidade

“Pedimos desculpas em nome do Estado Ba rasileiro pelo que passou e pela demora (na finalização do caso). Em nome da justiça brasileira é preciso reconhecer que no seu caso ela tardou e foi insatisfatória. Estamos aqui para reconhecer que houve uma falha. Para procurar mudar a história e protagonizarmos um novo começo em que coisas como essas que aconteceram com a Maria da Penha não voltem a acontecer”, disse

Barroso acrescentou que “a violência é o oposto da civilidade humana”. “Tivemos em 2023, 50 mil casos de violência doméstica diária, com cerca de 1,5 mil feminicídios. A cada seis minutos uma mulher é vítima de violência sexual”, destacou. Para Barroso, os números são uma vergonha para o Brasil.

Publicidade

Importância da educação

Para Maria da Penha, o caminho de combate à violência deve passar pela educação. Ela questionou a falta de projetos voltados, por exemplo, às crianças órfãos de crimes de feminicídio. “Não resta dúvida de que é necessário mais compromisso para o cuidado de crianças vítimas desses crimes. A violência doméstica pode ser desconstruída e ajudada pela escola”, disse.

Maria da Penha também citou a falta de mecanismos de proteção em cidades pequenas. “Nas grandes capitais sabemos que temos uma estrutura melhor para atender as mulheres, mas nos pequenos municípios? Onde muitas vezes elas não reconhecem que a violência não é apenas física?”, declarou.

Publicidade

Programação

Após a abertura da 18ª Jornada na escola do Sol Nascente, o restante da programação acontecerá na sede do CNJ em Brasília, voltado para a importância da chamada “atuação em rede”, assim como para a capacitação dos profissionais de diversas áreas para a criação de uma cultura de respeito e não violência entre as pessoas.

Na tarde desta quarta, ocorrerá apresentação de painéis sobre temas relacionados ao enfrentamento da violência. Na quinta-feira (8), serão realizadas seis oficinas, que tratarão do aprimoramento dos fluxos entre os órgãos que recebem as vítimas de violência doméstica.

A ideia de abrir a Jornada em uma escola do Sol Nascente, distante cerca de 35 km do centro de Brasília, teve como objetivo levar a crianças, jovens, educadores e comunidade a temática da prevenção à violência doméstica. A escola também passará a ser atendida pelo Programa Maria da Penha vai à Escola, projeto executado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.