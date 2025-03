Anda mais e 'bebe' menos: Fiat Toro 2025 ganha novo motor e design aprimorado

A Fiat Toro, desde o seu lançamento, já vendeu cerca de 500 mil unidades no Brasil e conquistou mais de 30 prêmios. Agora, o modelo 2025 apresenta um motor 2.2 turbo diesel com 200 cavalos de potência, substituindo o antigo 2.0, e é testado no interior de São Paulo . A versão Ranch, topo de linha, mantém o design elegante com tração 4x4 e grade cromada.



O interior é equipado com uma tela multimídia de 10.1 polegadas, conexões Android Auto e Apple CarPlay, e ar-condicionado digital dual zone. Apesar da crença de que a Toro é voltada para uso urbano, testes off-road demonstram sua capacidade. Ainda que a Toro esteja em forte posição no mercado automobilístico, a Fiat aposta nas atualizações para manter seu sucesso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!