Lançamentos de carros e motos, avaliações, cobertura dos maiores eventos automotivos do Brasil, além de dicas pra você cuidar melhor da sua máquina. Tudo isso (e muito mais) com uma linguagem fácil até pra quem não entende do assunto. O Auto Record é exibido todos os domingos, das 10h às 11h, na RECORD Brasília.