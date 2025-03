Avaliação da Rampage RT: potência e design por menos de R$ 300 mil

A Rampage RT é a primeira picape esportiva do Brasil vendida por menos de R$ 300 mil. Equipada com um motor 2.0 turbo de 272 cavalos e torque de 40,8 kgfm, ela oferece esportividade combinada com capacidade de carga. Sua caçamba tem um espaço de 980 litros e suporta até 750 quilos. No interior, conta com painel digital, central multimídia de 12 polegadas, e transmissão automática ZF de oito velocidades. A média de consumo é de 8 km/l na cidade e até 9 km/l na estrada. Comparada a outros modelos, como a Touro, a Rampage se destaca por seu acabamento superior e características esportivas, apesar de compartilhar algumas bases com outros veículos da Stellantis.



