Bia Figueiredo se torna a primeira mulher a vencer a Copa Truck

Bia Figueiredo venceu a Copa Truck 2023 na categoria Super Truck Elite com uma etapa de antecedência. No Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), garantiu o título ao terminar em segundo na Corrida 1 e vencer a Corrida 2, acumulando 261 pontos. Este é mais um marco histórico na carreira da piloto, agora campeã no seu segundo ano na modalidade.