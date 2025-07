BMW M3: a evolução de uma lenda automotiva

A trajetória do BMW M3 começou em 1986 com o lendário E30, equipado com motor 2.3 de até 238 cv. Em 1992, surgiu o E36, com motor 3.0 de até 321 cv e as primeiras versões sedã e conversível.



Nos anos 2000, o E46 ganhou destaque, especialmente com a versão CSL, além da adoção do motor V8 na versão GTR de pista. Entre 2007 e 2013, o E90 marcou presença com seu motor V8 e alto potencial de personalização voltado para o desempenho nas pistas.



A geração atual, G80, lançada em 2020, traz motor seis cilindros biturbo de 510 cv, suspensão magnética e avançados sistemas de assistência à condução. Um dos destaques da linhagem é a exclusividade: no Brasil, por exemplo, existe uma unidade única da E46, pertencente à Eurobike.



