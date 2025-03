Brasil Global Summit: evento em Brasília discute o futuro da mobilidade

A Secretaria de Economia do Distrito Federal divulgou que Brasília possui 32 mil veículos híbridos e elétricos emplacados, marcando um aumento de 151% devido a incentivos fiscais como isenção de IPVA. O Brasil Summit 2025, realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, exibiu inovações como o robô Nexus e o carro híbrido brasileiro Lecar. A GWM anunciou a produção local de veículos para o primeiro semestre deste ano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!